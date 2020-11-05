Голливудская актриса Анджелина Джоли покорила откровенными кадрами в прозрачной майке

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страниц появилось старое фото, на котором Джоли предстала в весьма дерзком виде. Она надела прозрачную белую майку, под которую не стала надевать белье. В руках Джоли держала сигарету и бутылку с алкоголем. Она выпятила вперед свою грудь, которая просто свела с ума поклонников. Кроме этого, Джоли поиграла с язычком, заворожив соблазнительным взглядом.

«21 год назад», - подписали фото авторы аккаунта.

За короткое время пост собрал почти 100 тысяч лайков. Сама Джоли не ведет Инстаграм, поэтому все ее поклонники наслаждаются фан-страницами. В комментариях мнения насчет фото разделились. Одни сочли фото слишком откровенным. Другие же похвалили Джоли за смелость и красоту.

«Топ», «Огонь», «Моя любовь», «Красивый вид», «Детка, я так сильно тебя люблю, но я не люблю эту фотографию», «Сестра, что ты сделала», «Как вам не стыдно», «Вау. Вы богиня», «Без бюстгальтера круто», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что ранее Джоли постоянно принимала участие в провокационных фотосессиях. Ее знали, как оторву и дерзкую красотку. Позже актриса сильно изменилась. Сейчас она сосредоточена на воспитании детей.

Напомним, что дерзкая Анджелина Джоли избавилась от белья и слилась с дикой природой: черная пантера.

Как сообщала Politeka, неукротимая Анджелина Джоли в смелом боди задрала ножки, заставив мужчин кричать от восторга: «Ням!».

Также Politeka писала, что страстная Анджелина Джоли в латексе и чулках показала, чем соблазняла Брэда Питта: «Бомба».