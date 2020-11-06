І переступивши певний рубіж зрілості, можна виглядати просто приголомшливо

Подивімось на зірок, яким за 50 років, але на вигляд вони просто "цукерки", досі хизуються ніжками в міні, пише Politeka.net.

Співачці і актрисі Дженніфер Лопес 51 рік, але хіба їй даси цей вік? Зірка вибирає найвідвертіші вбрання, а її ніжки в міні просто заворожують красою. Завдяки заняттям спортом, і хорошому харчуванню знаменитість підтримують таку чудову форму.

Супермодель Сінді Кроуфорд скоро буде 55 років. Зірка володіє все тією ж стрункою фігурою, як і багато років тому. Довгі рівні ніжки завжди притягують погляд, незважаючи на вік.

Ще одна супермодель Наомі Кемпбелл в травні цього року відзначила 50. Хіба по цій "Чорній пантері" скажеш, що вона старше 30 років? Зірка неймовірно хороша.

51-річна актриса Дженніфер Еністон активно стежить за собою, тому без сорому демонструє свої досконалі форми. У міні може вийти навіть на прогулянку з собакою.

Не відстають від своїх колег і російськомовні зірки. 71-річна Алла Пугачова любить епатувати публіку, з'являючись в міні. Це доводить, що в душі артистка все також молода, як і багато років тому.

А співачка Лоліта Мілявська ніколи не комплексувала, навіть набравши зайву вагу. Скину зайві кіло, пекуча брюнетка стала виглядати ще привабливіше і в 56 років може похвалитися стрункими ніжками в міні.

Нагадаємо, Джей Ло опублікувала фото, на якому повернулася спиною до фотографа.

Лопес позувала в чорному боді з золотими заклепками на спині. Чорні лямки обплели спинку знаменитості і підкреслили стрункість тіла.

Нагадавши, Дженніфер Лопес в костюмі з блискіток збентежила помолоділим виглядом: "не можна не закохатися"