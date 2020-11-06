И перешагнув определенный рубеж зрелости, можно выглядеть просто потрясающе

Давайте посмотрим на звезд, которым за 50 лет, но на вид они просто "конфетки", до сих пор щеголяющие в мини, пишет Politeka.net.

Певице и актрисе Дженнифер Лопес 51 год, но разве ей дашь этот возраст? Звезда выбирает самые откровенные наряды, а ее ножки в мини просто завораживают красотой. Благодаря занятиям спортом, и хорошему питанию знаменитость поддерживают такую великолепную форму.

Супермодель Синди Кроуфорд скоро будет 55 лет. Звезда обладает все той же стройной фигурой, как и много лет назад. Длинные ровные ножки всегда притягивают взгляд, несмотря на возраст.

Еще одна супермодель Наоми Кэмпбелл в мае этого года отметила 50. Разве по этой "черной пантере" скажешь, что она старше 30 лет? Звезда невообразимо хороша.

51-летняя актриса Дженнифер Энистон активно следит за собой, поэтому без стеснения демонстрирует свои совершенные формы. В мини может выйти даже на прогулку с собакой.

Не отстают от своих коллег и русскоязычные звезды. 71-летняя Алла Пугачева любит эпатировать публику, появляясь в мини. Это доказывает, что в душе артистка все также молода, как и много лет назад.

А певица Лолита Милявская никогда не комплексовала, даже набрав лишний вес. Скину лишние кило, жгучая брюнетка стала выглядеть еще привлекательнее и в 56 лет может похвастаться стройными ножками в мини.

Напомним, Джей Ло опубликовала фото, на котором повернулась спиной к фотографу.

Лопес позировала в черном боди с золотыми заклепками на спине. Черные лямки оплели спинку знаменитости и подчеркнули стройность тела.

Напомним, Дженнифер Лопес в костюме из блесток обескуражила помолодевшим видом: "Нельзя не влюбиться"