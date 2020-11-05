Численні норовливі витівки принца Гаррі і Меган Маркл можуть коштувати онукові королеви Єлизавети II його титулу

Так, видання Life & Style з посиланням на джерела з оточення королеви пише, що Гаррі і Меган порушують умови угоди з королівською сім'єю, якої вони досягли раніше. Відзначається, що такий розклад обурює королеву, тому вона може позбавити свого онука титулу.

Коли Гаррі і Меган тільки втекли з Британії в США їм дозволили зберегти титули, але в той же час категорично заборонили користуватися своїм монархічним статусом. При цьому королева зберігала за собою право переглянути умови цієї домовленості через рік.

Угода чітко встановлювала, що принц Гаррі і Меган Маркл не повинні використовувати свій статус в королівській родині в комерційних цілях, проте тепер вони регулярно підкреслюють свої зв'язки з палацом.

За словами джерела, близького до королівської сім'ї, витівки онука весь цей час випробовували терпіння королеви.

"Тепер вона в люті і змусить Гаррі заплатити найвищу ціну - позбавить його титулу принца", - розповіло джерело.

Відзначається, що останньою краплею стали контракти зі студією Netflix і агентством Harry Walker Agency, які дозволять подружній парі заробити на створенні фільмів, серіалів і проведенні лекцій. Ці домовленості безпосередньо суперечать умовам угоди з королівською родиною.

Також з'явилася інформація про те, що Гаррі і Меган можуть зняти документальне шоу про своє життя, що теж не радує королеву.

У свою чергу, експерти відзначають, що позбавити Гаррі титулу принца буде вкрай важко, адже він отримав його від народження. Однак, його і дружину цілком можна позбавити титулів герцога і герцогині Сассекських.

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