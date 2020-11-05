Многочисленные своенравные выходки принца Гарри и Меган Маркл могут стоить внуку королевы Елизаветы II его титула

Так, издание Life & Style со ссылкой на источники из окружения королевы пишет, что Гарри и Меган нарушают условия соглашения с королевской семьей, которого они достигли ранее. Отмечается, что такой расклад возмущает королеву, поэтому она может лишить своего внука титула.

Когда Гарри и Меган только сбежали из Британии в США им разрешили сохранить титулы, но в то же время категорически запретили пользоваться своим монархическим статусом. При этом королева сохраняла за собой право пересмотреть условия этой договоренности через год.

Соглашение четко устанавливало, что принц Гарри и Меган Маркл не должны использовать свой статус в королевской семье в коммерческих целях, однако теперь они регулярно подчеркивают свои связи с дворцом.

«Гарри нарушил практически все предписанные ему правила… Он испытывал терпение королевы с того момента, как ступил на американскую землю. Теперь она в ярости и заставит Гарри заплатить самую высокую цену — лишит его титула принца», - рассказал источник.

Отмечается, что последней каплей стали контракты со студией Netflix и агентством Harry Walker Agency, которые позволят супружеской паре заработать на создании фильмов, сериалов и проведении лекций. Эти договоренности напрямую противоречат условиям соглашения с королевской семьей.

Также появилась информация о том, что Гарри и Меган могут снять документальное шоу о своей жизни, что тоже не радует королеву.

В свою очередь, эксперты отмечают, что лишить Гарри титула принца будет крайне тяжело, ведь он получил его от рождения. Однако, его и супругу вполне можно лишить титулов герцога и герцогини Сассекских.

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