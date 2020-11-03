Меган Маркл и принцу Гарри после бегства в США придется найти крупную сумму денег

Об этом пишет издание Times.

Так, бывших герцогов призвали выплатить все деньги, которые они потратили на ремонт особняка и свою пышную свадьбу в Британии, будучи работающими членами королевской семьи.

Дело в том, что после отречения от королевских обязательств Меган Маркл и принц Гарри должны возместить все деньги в казну.

По словам эксперта Грэма Смита, который выступает за отмену монархии, если бывшие герцоги могут ежемесячно тратить среднегодовую зарплату на свой роскошный особняк в США, то это говорит о том, что у них достаточно денег, чтобы заплатить за то, что профинансировали британские налогоплательщики.

Он также хочет, чтобы бывшие герцоги раскрылы сумму аренды своего коттеджа в США.

Ранее мы рассказывали, что Меган Маркл перед возможной встречей с Кейт Миддлтон громко опозорилась.

Выяснилось, что бывшая герцогиня решила отречься от родного отца.

Сперва жена принца Гарри добилась переноса даты судебного разбирательства с британскими журналистами, которые опубликовали личную переписку с ее отцом.

А теперь Меган Маркл хочет, чтобы судебный процесс не был публичным. Если Фемида удовлетворит ходатайство бывшей герцогини, то она сможет избежать встречи с родным отцом

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