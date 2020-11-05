"Символічно, в День народної єдності..."

Відома українська співачка Ольга Полякова виступила на одній сцені з російським артистом Філіпом Кіркоровим

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Кіркорова в соцмережі.

Так, у середу, 4 листопада, Кіркоров і Полякова виступили на одній сцені на фестивалі PaRus 2020, який проходив в Дубаї.

Українська співачка прилетіла в Об'єднані Арабські Емірати, щоб приєднатися до російських артистів на музичному фестивалі. Крім Кіркорова, у концерті брали участь і інші співаки з РФ - Стас Михайлов, Валерій Меладзе, Сосо Павліашвілі та Леонід Агутін.

Кіркоров на своїй сторінці в соцмережі назвав спільний виступ з Поляковою на заході "возз'єднанням України і Росії".

"Яка символічна зустріч в Дубаї в День народної єдності!.. Возз'єднання!" - написав Кіркоров.

Він також наголосив, що виступ на одній сцені відбувся у російське державне свято. Кіркоров назвав Полякову "королевою ночі", а себе - "королем сонця".

У свою чергу організатори концерту назвали виступ Кіркорова і Полякової "найкращим шоу Росії і України на одній сцені".

Прокоментувала зустріч із Кіркоровим і Полякова. Співачка зазначила, що, на її думку, вони - "розкішна парочка".

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