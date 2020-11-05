Верховна Рада прийняла закон, який принесе українцям великі податкові пільги

Як повідомляє Politeka.net, четвертого листопада народні депутати схвалили зміни до Податкового кодексу у другому читанні, за них проголосували 293 депутати. Інформація про рішення з'явилася на офіційному сайті парламент.

Йдеться про законопроект №3851, який звільняє українські підприємства від податків на прибуток ФОП і доходи у вигляді цільових культурних грантів. Такі кошти виділяються на безповоротній основі з державного або місцевих бюджетів, а також від міжнародними організаціями на проекти і програми в галузі культури, креативної індустрії або туризму.

Згідно з документом, більше непотрібно платити податки з грантів, якщо одержувачі повністю освоюють їх на цільові потреби - в іншому випадку їх вважають доходом і вимагають оплати за загальними правилами. Додатково знижується ставка на додану вартість в 7%, щоб концерти, вистави, виставки, кінопокази та інші культурні заходи стали доступнішими для відвідувачів. Додана вартість зовсім забирається для операцій з ввезення продукції національної спадщини (тільки кінематографічної).

З січня 2023-го і до січня 2025 року від ПДВ звільняються послуги з розповсюдження і показу національних фільмів, а також кінокартин озвучених в Україні державною мовою і адаптованих для глядачів з порушеннями слуху і зору.

З січня 2023 року почне діяти знижена ставка ПДВ у розмірі 7% щодо послуг з тимчасового проживання для готелів та подібних до них закладів.

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