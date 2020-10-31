Украинцам будут по-новому рассчитывать налог на недвижимость

Об этом пишет Обозреватель.

Теперь налог будут взимать с учетом не метража, а стоимости жилья. И больше заплатить придется тем, кто живет в центральных районах города.

“Например, если у вас трехэтажный дом в пригороде Киева, а мне от бабушки остался дом такого же метража в плохом месте. Мы будем платить одинаковый налог. А это неправильно. У нас есть база оценки недвижимости, дали время подготовить базу. Будут взимать налог, исходя из стоимости жилья”, – разъяснил новую методику нардеп Данил Гетманцев.

Если сейчас размер налога - до 1,5% минималки за каждый "лишний" квадратный метр (60 квадратов на квартиру и 120 для домов). Платить в 2021-м нужно за 2020-й, поэтому размер минималки будет учитываться прошлый. Тогда украинцы получали не менее 4723 грн, поэтому придется отдать до 70,8 грн за каждый лишний квадрат.

Например, у вас есть квартира на 100 "квадратов" и она находится в городе, где местная власть сохранила и норматив, и площадь, которая прописана в законе. В таком случае оплатить придется “лишние” 40 квадратов – 2833 грн.

Но придется больше отдать денег, если недвижимость сдается в аренду. В таком случае налоговая льгота отменяется, и владелец будет вынужден оплачиват налог на каждый метр.

Кроме того, еще 19% по закону нужно платить с каждого ежемесячного платежа за аренду. Например, если вы сдаете жилье и зарабатываете на этом 10 тыс. грн в месяц, ежемесячно по 1900 гривен придется заплатить в качестве дополнительного налога.

Напомним, что Новый налог обяжут платить украинцев, что известно

Как сообщала Politeka, украинцев сдерут налог по новым правилам, что нужно знать

Также Politeka писала, что Налогов с украинцев сдерут еще больше, дефицит госбюджета идет на рекорд