Верховная Рада приняла закон, который принесет украинцам большие налоговые льготы

Как сообщает Politeka.net, четвертого ноября народные депутаты одобрили изменения в Налоговый кодекс во втором чтении, за них проголосовали 293 депутата. Информация о решении появилась на официальном сайте парламента.

Речь идет о законопроекте №3851, который освобождает украинские предприятия от налогов на прибыль ФЛП и доходы в виде целевых культурных грантов. Такие средства выделяются на безвозвратной основе из государственного или местных бюджетов, а также международными организациями на проекты и программы в области культуры, креативной индустрии или туризма.

Согласно документу, больше ненужно платить налоги с грантов, если получатели полностью осваивают их на целевые нужды - в противном случае их считают доходом и требуют оплаты по общим правилам. Дополнительно снижается ставка на добавленную стоимость в 7%, чтобы концерты, спектакли, выставки, кинопоказы и другие культурные мероприятия стали доступнее для посетителей. Добавленная стоимость вовсе убирается для операций по ввозу продукции национального наследия (только кинематографического).

С января 2023-го и до января 2025 года от НДС освобождаются услуги по распространению и показу национальных фильмов, а также кинокартин озвученных в Украине на государственном языке и адаптированных для зрителей с нарушениями слуха и зрения.

С января 2023 года начнет действовать пониженная ставка НДС в размере 7% относительно услуг по временному проживанию для гостиниц и подобных им заведений.

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