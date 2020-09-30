Это следует из проекта Госбюджета на 2021 год

Доходы бюджета Украины на следующий год спрогнозированы Кабмином Украины исходя из того, что доходы от налога на доходы физических лиц увеличатся на 19%, а НДС (внутренний и импортный) – на 21%

Об этом передает Politeka со ссылкой на UBR.ua.

При этом уточняется, что экономика вырастет всего лишь на 13% (в номинальном выражении).

Согласно выводам экономистов Центра экономической стратегии, для сохранения макроэкономической стабильности и для того, чтобы избежать секвестра расходов, ожидаемые показатели доходов бюджета необходимо пересмотреть, а дефицит должен составить не более 3% от ВВП.

Экономисты предупреждают, что запланированный на следующий год дефицит в 6% ВВП – крупнейший за последние годы (не считая текущий год). Подобный дефицит создает существенные риски для выполнения бюджетных расходов.

К тому же, если в Украине будет восстановлен жесткий карантин, о росте доходов бюджета и ВВП можно даже не думать

Кроме того, в проект заложили очень быстрое повышение минимальной зарплаты (на 30%, до 6500 гривен). Эксперты полагают, что для экономики полезнее было бы замедлить этот процесс, повысив "минималку" поэтапно (в 2021 и в 2022 году), а затем – внедрить деполитизированный механизм.

Напомним, Кабмин Украины утвердил и направил в Верховную Раду проект закона "О Госбюджете Украины на 2021 год", согласно которому дефицит госбюджета в следующем году составит 6% ВВП. Это меньше заложенного показателя на 2020 год на 1,5 п.п. (7,5% ВВП или 298 млрд грн).

Бюджетные доходы, предусмотренные документом, составят 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн. Дефицит бюджета запланирован в размере чуть более 270 млрд грн, а госдолг по отношению к ВВП – 64,6%;

Мы писали о том, что украинцев предупредили, что с выплатой пенсий могут возникнуть большие проблемы. Дело в том, что по состоянию на 1 сентября долг перед ПФУ достиг 20,5 млрд грн. При этом в комитете по вопросам социальной политики Верховной Рады в воскресенье, 27 сентября, заявили, что такая ситуация может привести к "проблемам, связанным с выплатой пенсий".

Отмечается, что в 2021 году расходы государственного бюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда вырастут до 203,8 млрд грн.

Напомним, что в ПФУ сообщили важную новость о пенсиях, что стало автоматическим.

А еще Politeka писала, что с украинцев сдерут по 16 тыс. гривен, вскрылся сюрприз госбюджета-2021: «С каждого, включая новорожденных…».

Также Politeka сообщала, что блокировка карт с пенсиями: у некоторых украинцев крупные проблемы с выплатами, кто под ударом.