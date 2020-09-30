Доходы бюджета Украины на следующий год спрогнозированы Кабмином Украины исходя из того, что доходы от налога на доходы физических лиц увеличатся на 19%, а НДС (внутренний и импортный) – на 21%
Об этом передает Politeka со ссылкой на UBR.ua.
При этом уточняется, что экономика вырастет всего лишь на 13% (в номинальном выражении).
Согласно выводам экономистов Центра экономической стратегии, для сохранения макроэкономической стабильности и для того, чтобы избежать секвестра расходов, ожидаемые показатели доходов бюджета необходимо пересмотреть, а дефицит должен составить не более 3% от ВВП.
Экстренная госпитализация Киркорова: печальный певец в майке и шортах поразил заявлением
Комаров и Дорофеева срочно обратились к украинцам за помощью, трагические детали: "Давайте откажемся..."
Повзрослевшая дочь Киркорова потрясла внешностью: "Пучеглазенькие оба"
"Это ужас": Волочкова окончательно потеряла стыд, заставив мужчин трогать ее бюст, топ позорных фото
Экономисты предупреждают, что запланированный на следующий год дефицит в 6% ВВП – крупнейший за последние годы (не считая текущий год). Подобный дефицит создает существенные риски для выполнения бюджетных расходов.
К тому же, если в Украине будет восстановлен жесткий карантин, о росте доходов бюджета и ВВП можно даже не думать
Кроме того, в проект заложили очень быстрое повышение минимальной зарплаты (на 30%, до 6500 гривен). Эксперты полагают, что для экономики полезнее было бы замедлить этот процесс, повысив "минималку" поэтапно (в 2021 и в 2022 году), а затем – внедрить деполитизированный механизм.
Напомним, Кабмин Украины утвердил и направил в Верховную Раду проект закона "О Госбюджете Украины на 2021 год", согласно которому дефицит госбюджета в следующем году составит 6% ВВП. Это меньше заложенного показателя на 2020 год на 1,5 п.п. (7,5% ВВП или 298 млрд грн).
Бюджетные доходы, предусмотренные документом, составят 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн. Дефицит бюджета запланирован в размере чуть более 270 млрд грн, а госдолг по отношению к ВВП – 64,6%;
Мы писали о том, что украинцев предупредили, что с выплатой пенсий могут возникнуть большие проблемы. Дело в том, что по состоянию на 1 сентября долг перед ПФУ достиг 20,5 млрд грн. При этом в комитете по вопросам социальной политики Верховной Рады в воскресенье, 27 сентября, заявили, что такая ситуация может привести к "проблемам, связанным с выплатой пенсий".
Отмечается, что в 2021 году расходы государственного бюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда вырастут до 203,8 млрд грн.
Напомним, что в ПФУ сообщили важную новость о пенсиях, что стало автоматическим.
А еще Politeka писала, что с украинцев сдерут по 16 тыс. гривен, вскрылся сюрприз госбюджета-2021: «С каждого, включая новорожденных…».
Также Politeka сообщала, что блокировка карт с пенсиями: у некоторых украинцев крупные проблемы с выплатами, кто под ударом.