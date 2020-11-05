Російська актриса Анастасія Заворотнюк викликала фурор, показавши форми у відвертому образі

Як повідомляє Politeka.net, зараз вона бореться з раком, проте шанувальники не забувають про улюблену артистку. Пікантне фото знаменитості з'явилося на одній з фан-сторінок в соціальній мережі "Instagram".

Анастасія Заворотнюк відображена в розкішній сукні з величезним V-подібним декольте, яке зробило акцент на грудях красуні. До того ж, актриса обхопила свої лікті і злегка здавила бюст руками, додавши кадру видовищності. Образ зірки серіалу "Моя прекрасна няня" доповнила стильна зачіска з прямими локонами, яскравий макіяж і сережки на довгій підвісці.

У коментарях користувачі соцмережі висловили актрисі свою підтримку:

"Настуся ми тебе любимо! Одужуй швидше! Ми дуже тебе чекаємо! Головне це здоров'я і багато сил, терпіння❤️💖, прошу тебе, живи"; "сюсюкати не буду, а скажу різко: стисни кулаки, стисни зуби, потім видихни і скажи собі "я зможу.Я впораюся"; "Така краса зобов'язана жити!!!❤ ️ 🔥 🔥 🔥 "; "Ти обов'язково видужаєш👩❤️👩"; "Суперська богиня краси❤️"; " мила Настюша, я вірю, ти сильна. Адже ти пройшла не легкий шлях до того як стала нашою зірочкою". "Я здолаю цю хворобу". Не шкодуй себе і не дозволяй жаліти тебе іншим".

Нагадаємо, фото розповнілої Анастасії Заворотнюк розбурхало громадськість: "Настуся, Тримайся!"

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