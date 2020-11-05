Российская актриса Анастасия Заворотнюк вызвала фурор, показав формы в откровенном образе

Как сообщает Politeka.net, сейчас она борется с раком, однако поклонники не забывают о любимой артистке. Пикантное фото знаменитости появилось на одной из фан-страниц в социальной сети "Инстаграм".

Анастасия Заворотнюк запечатлена в роскошном платье с огромным V-образным декольте, которое сделало акцент на груди красотки. Вдобавок, актриса обхватила свои локти и слегка сдавила бюст руками, добавив кадру зрелищности. Образ звезды сериала "Моя прекрасная няня" дополнила стильная прическа с прямыми локонами, яркий макияж и сережки на длинной подвеске.

В комментариях пользователи соцсети выразили актрисе свою поддержку:

"Настенька мы тебя любим! Выздоравливай скорее! Мы очень тебя ждём! Главное это здоровья и много сил, терпения ❤️💖, прошу тебя, живи"; "Сюсюкать не буду, а скажу резко: сожми кулаки, стисни зубы, потом выдохни и скажи себе "Я смогу.Я справлюсь"; "Такая красота обязана жить!!!❤️ 🔥🔥🔥"; "Ты обязательно поправишься👩‍❤️‍👩"; "Суперская богиня красоты❤️"; "Милая Настюша, я верю, ты сильная. Ведь ты прошла не лёгкий путь до того как стала нашей Звёздочкой". "Я одолею эту болезнь". Не жалей себя и не позволяй жалеть тебя другим".

Напомним, фото располневшей Анастасии Заворотнюк взбудоражило общественность: "Настенька, держись!"

Как сообщала Politeka, растерянная Заворотнюк поделилась переживаниями: "Странно и непривычно видеть..."

Также Politeka писала, что дочь больной раком Заворотнюк завернулась в кожу и сверкнула голыми ногами.