Украинский актер и участник шоу "Танці з зірками" Тарас Цимбалюк снялся в новой фотосессии

Как сообщает Politeka.net, свежие фото появились в Инстаграм актера. Он выбрал очень брутальный и мужественный образ, который пришелся ему к лицу. Цимбалюк позировал в черной водолазке и пиджаке. Его отросшие волосы и усы добавили особого шарма фото.

За несколько часов пост актера собрал почти 4 тысячи лайков. В комментариях ему оставили массу комплиментов, а также стали сравнивать его с различными актерами.

«Тарасик ты супер актер», «На Джонни Деппа похож, если смотреть не в центр, а в сторону или мне это кажется?», «Лучший актёр», «Это наш Голливуд, наш лучше - искреннее, правдивее, с настоящими эмоциями,- это Тарас Цымбалюк!», «Пронзительный, глубокий», «Грозный», «Моему любимому актёру идут... даже морщины на лбу!», «Немного бороду и прическу поправить, то будет похож на доктора Стренджа», - пишут пользователи сети.

Как известно, Тарас Цимбалюк был одним из самых ярких участников нового сезона «Танців з зірками», но из-за съемок не смог полноценно выкладываться на проекте, в результате чего покинул шоу раньше, чем мог бы.

Напомним, что невеста Тараса Цимбалюка раскрыла, как на самом деле отнеслась к предложению выйти замуж: «Никогда бы не...».

Как сообщала Politeka, Тарас Цимбалюк рассказал о первой встрече со своей возлюбленной: "Она отказалась со мной...".

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