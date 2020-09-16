Український актор, відомий за роллю в серіалі "Кріпосна", і учасник шоу "Танці з зірками" Тарас Цимбалюк зробив пропозицію коханій в прямому ефірі

Нареченою відомого артиста стала візажистка, Тіна Антоненко, яка розповіла у своєму Instagram, що насправді думає про таку пропозицію, пише Politeka.net.

Дівчина опублікувала спільне фото з коханим, зроблене за лаштунками проєкту після пропозиції.

Тіна в ніжній сукні позувала з величезним букетом білих троянд. Дівчина посміхалася і виглядала щасливою, як і її наречений, що обіймав її за талію.

Візажистка написала, що була збентежена пропозицією руки та серця в прямому ефірі, однак при цьому Антоненко знала про готовність до шлюбу Цимбалюка.

"Друзі, я перебуваю в стані шоку, безмежного захоплення своїм коханим чоловіком, і подяки всім тим, хто щиро порадів за нас❤️ в кімнату, де було тільки двоє нас, раптово зайшла вся країна...😇 і я досі збентежена", - написала Тіна.

Як зазначила красуня, вона представляла вечір інакше.

"Одинадцять років я працювала за лаштунками, і ніколи б не подумала що вийду з них з такого приводу 🥰", - зазначила блондинка.

Наприкінці Тіна подякувала публіці та організаторам за радість і тепло. У коментарях користувачі мережі привітали пару, в тому числі зірки шоу-бізнесу: Санта Дімопулос, Ірина Монатік, Катя Осадча та інші.

"Ви прекрасні разом 😍 Будьте щасливі нескінченно ❤️", " Безмежної взаємної любові! ❤ ❤ ❤ ❤ ", "Тіна, вітаю!!! Ми дуже за вас раді ❤️", - написали вони.

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