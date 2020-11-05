Українська співачка Тіна Кароль позагравала з актором Олександром Поповим за лаштунками шоу "Танці з зірками"

Як повідомляє Politeka.net, співачку вже неодноразово підозрювали в романі зі знаменитим красенем, і вона в черговий раз підігріла ці чутки. У соціальній мережі "Instagram" з'явилися фото, на яких Тіна Кароль розкуто полапала Олександра Попова.

Виконавиця зображена на тлі декорацій проекту "Танці з зірками" в жовтій сукні з відвертим декольте і довгим розрізом на стегні. Вона пустотливо зігнулася і вперлася рукою в груди актора, який сприйняв такі загравання з лукавою посмішкою. Сам Олександр позує в синьому піджаку з трохи підкатаними рукавами, джинсах і в коричневих черевиках, а борода, що відросла, надала йому мужності.

Користувачі соцмережі в коментарях висловилися про витівки зірок, деякі згадали про співака дані Балана, з яким у Тіни теж були вельми неоднозначні стосунки:

"Я так розумію, Саша плаття від Dior так і не купив?"; "Найулюбленіші"; "Сукня - відпад!🤩 "; "Тіна шикарна😍";" так вона стара для нього"; " спочатку грала кіно з Даном, для піару, Дан побачив - не серйозно, заспокоївся, і тут знову починається сезон 2, з кимось іншим, тільки щоб всі говорили. Фууу набридло вже те Кіно на публіку"; "Вся суть чоловічої напористості... 🤣 🤣 🤣 а потім хоч трава не рости"; "Класні".

Нагадаємо, Кароль вразила одкровенням про вагітність, Осадча вивідала всю правду.

А ще Politeka писала, що Тіна Кароль на підборах розтягнулася в шаленому шпагаті, Осадча була права.

Також Politeka повідомляла, що Тіну Кароль з хвостиком показали в звичайному житті, дізнатися можна насилу.