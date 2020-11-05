Відома українська телеведуча Леся Нікітюк підкорила новим пікантим образом
Дівчина, яка стала відомою завдяки участі в ролі ведучої популярного тревел-шоу "Орел і Решка" любить епатувати публіку божевільними витівками і відвертим стилем одягу.
Так і цього разу зірка побалувала свою численну армію фанатів новими кадрами, передає Politeka.net.
На знімках Леся одягнена в обтягуючі штани з широким ременем, стильний светрик під горло, на ногах у ведучої – білі черевики з високою шнурівкою.
Син Корольової і Тарзана розкрив плащ, під яким не виявилося нічого: "Продовжує справу батька"
Тіна Кароль розчарувала виглядом "диньок" у сукні з бездонним декольте: "Провисли"
"Персонал у борделі": Тіна Кароль вразила максимальним безсоромством у прозорому вбранні
Фото розповнілої Анастасії Заворотнюк розбурхало громадськість: "Настуся, Тримайся!"
"Що там по виборах в США?😁 Які новини?"–- підписала пост Нікітюк, явно натякаючи, що їй абсолютно все одно, хто перемагає на американських виборах і в житті є більш круті задоволення, ніж політика.
Фанати за якихось 7 хвилин примудрилися поставити майже п'ять тисяч лайків, з чого можна зробити висновок, що Леся продовжує перебувати на піку популярності.
У коментарях шанувальники написали, що Лесі дуже йде її новий образ.
"Класне поєднання одягу та взуття! Светр-бомба! Я особисто вважаю, що в демократії не повинні повторяться одні й ті ж президенти. Модна дівчинка 🔥 🔥 🔥 стиляга клас Леська Кравіца перемогла дружба Лук шикарний що б не вийшло - все сумно ви мені найбільше подобається♥️♥️♥️", - пишуть вони.
Раніше ми повідомляли, що Леся Нікітюк підкорила видами в обтягуючій сукні з розрізом на руках і плетінням. Наряд був трохи приспущеним з плечей, а також оголив її стрункі ніжки.
Зірка витягнула ноги в грубих черевиках, а також продемонструвала ідеальний вигляд ззаду - свої пружні сідниці.
"Всім гарного вечора .. а я на ШИНОМОНТАЖКУ😁", - написала знаменитість.
Нагадаємо, мокра Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку, хто склав їй компанію.
Як повідомляла Politeka, Нікітюк в панчохах перещеголяла Фреймут на очах у красеня з «Танців з зірками»: «Прям задоволений...».
Також Politeka писала, що хижа Нікітюк з розрізом до трусиків полоскотала нерви пікантною шарадою.