Відома українська телеведуча Леся Нікітюк підкорила новим пікантим образом

Дівчина, яка стала відомою завдяки участі в ролі ведучої популярного тревел-шоу "Орел і Решка" любить епатувати публіку божевільними витівками і відвертим стилем одягу.

Так і цього разу зірка побалувала свою численну армію фанатів новими кадрами, передає Politeka.net.

На знімках Леся одягнена в обтягуючі штани з широким ременем, стильний светрик під горло, на ногах у ведучої – білі черевики з високою шнурівкою.

"Що там по виборах в США?😁 Які новини?"–- підписала пост Нікітюк, явно натякаючи, що їй абсолютно все одно, хто перемагає на американських виборах і в житті є більш круті задоволення, ніж політика.

Фанати за якихось 7 хвилин примудрилися поставити майже п'ять тисяч лайків, з чого можна зробити висновок, що Леся продовжує перебувати на піку популярності.

У коментарях шанувальники написали, що Лесі дуже йде її новий образ.

"Класне поєднання одягу та взуття! Светр-бомба! Я особисто вважаю, що в демократії не повинні повторяться одні й ті ж президенти. Модна дівчинка 🔥 🔥 🔥 стиляга клас Леська Кравіца перемогла дружба Лук шикарний що б не вийшло - все сумно ви мені найбільше подобається♥️♥️♥️", - пишуть вони.

Раніше ми повідомляли, що Леся Нікітюк підкорила видами в обтягуючій сукні з розрізом на руках і плетінням. Наряд був трохи приспущеним з плечей, а також оголив її стрункі ніжки.

Зірка витягнула ноги в грубих черевиках, а також продемонструвала ідеальний вигляд ззаду - свої пружні сідниці.

"Всім гарного вечора .. а я на ШИНОМОНТАЖКУ😁", - написала знаменитість.

Нагадаємо, мокра Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку, хто склав їй компанію.

Як повідомляла Politeka, Нікітюк в панчохах перещеголяла Фреймут на очах у красеня з «Танців з зірками»: «Прям задоволений...».

Також Politeka писала, що хижа Нікітюк з розрізом до трусиків полоскотала нерви пікантною шарадою.