Відома французька модель Тілан Блондо показала себе в простому домашньому образі на тлі ліжка

19-річна красуня, яка ще в ранньому дитинстві прославилася як «найкрасивіша дівчинка в світі», поділилася новими домашніми знімками в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото модель сидить в спальні поруч з ліжком. Вона одягнена у вільну бежеву толстовку. При цьому, судячи з оголених ніг, дівчина вирішила не морочитися і залишилася без штанів.

Легкої недбалості образу Тілан додає відсутність косметики на обличчі і вологе волосся. Судячи з усього, красуня тільки недавно вийшла з душу.

Шанувальники Блондо прийшли в захват від її простих знімків без дизайнерського одягу і професійного макіяжу. Менш ніж за годину її пост набрав майже 50 тисяч лайків і безліч захоплених коментарів.

Раніше ми писали, що для фотосесії Тілан приміряла на себе відразу кілька розкішних образів. Так, вона позувала на високих сходах в пишній червоній сукні зі спущеними плечима і глибоким декольте. Її образ доповнюють численні золоті прикраси, гламурна укладка і томний макіяж.

Ще на декількох фото Блондо відображена в напівпрозорому чорному вбранні, під яким виразно просвічує нижню білизну. Так, на одному зі знімків можна помітити під сукнею блискучий чорний бюстгальтер красуні.

Нагадавши, найкрасивіша дівчинка в світі засвітила зайве в прозорому вбранні: "Малятко підросло".

Як повідомляла Politeka, найкрасивіша дівчинка в світі спокусила глибоким декольте і зухвалим поглядом: «неземна».

Також Politeka писала, що найкрасивіша дівчинка в світі в дірявому одязі вразила наповал зухвалою красою: "дика троянда".