Известная французская модель Тилан Блондо показала себя в простом домашнем образе на фоне кровати
19-летняя красотка, которая еще в раннем детстве прославилась как «самая красивая девочка в мире», поделилась новыми домашними снимками в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На новым фото модель сидит в спальне рядом с кроватью. Она одета в свободную бежевую толстовку. При этом, судя по обнаженным ногам, девушка решила не заморачиваться и осталась без штанов.
Легкой небрежности образу Тилан добавляет отсутствие косметики на лице и влажные волосы. Судя по всему, красотка только недавно вышла из душа.
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Поклонники Блондо пришли в восторг от ее простых снимков без дизайнерской одежды и профессионального макияжа. Менее чем за час ее пост набрал почти 50 тысяч лайков и множество восхищенных комментариев.
Ранее мы писали, что для фотосессии Тилан примерила на себя сразу несколько роскошных образов. Так, она позировала на высокой лестнице в пышном красном платье со спущенными плечами и глубоким декольте. Ее образ дополняют многочисленные золотые украшения, гламурная укладка и томный макияж.
Еще на нескольких фото Блондо запечатлена в полупрозрачном черном наряде, под которым явственно просвечивает нижнее белье. Так, на одном из снимков можно заметить под платьем блестящий черный бюстгальтер красотки.
Напомним, самая красивая девочка в мире засветила лишнее в прозрачном наряде: «малышка подросла».
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