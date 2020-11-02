Відома російська співачка Ольга Серябкіна, екс-солістка групи "Серебро" похвалилася в соцмережах кадрами зі своєї весільної подорожі

Знаменитість виклала в Інстагнам фото, на яких вона показує різні моменти перших днів подружнього життя, пише Politeka.

"Солодкі моменти", - коротко підписала пост співачка.

На фотографіях знаменитість позує в різних інтер'єрах. На одному з кадрів на знаменитості обтягуюче біле плаття, що вигідно підкреслює спокусливі стегна Ольши і відкриває на загальний огляд її стрункі ноги. Ще на одному Серябкіна із задоволенням їсть бургер з ресторану швидкого харчування.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Ольга Серябкіна (@seryabkina) 2 лис 2020 в 5: 21 PST

Шанувальники в соцмережах захоплено прокоментували ці фото.

"Ну ти це... заходь, якщо що сюди частіше 😁 😁 заміж це звичайно добре, а пости хто буде викладати?!😂 Хороша Оленька будь дуже щаслива❤️ Оля виходь за мене🥺💍💍💍💍💍😍❤️💋🦋😘 Як же красивооо😍 найкрасивіша наречена✨ щастя вам🕊 найкрасивіша наречена😍 будь щаслива Ааа, така краса у всьому 🤩🤩🤩 Дуже сподіваюся, чоловік чудовий, мені здається ти гарна дівчина і гідна щастя 🌹🙏 Ой яка милотень 😍 Лапочка Красотуля ❤️ Як же я рада за Вас☺️❤️", – написали вони.

Раніше ми писали, що Ольга Серябкінапоразила шанувальників новиною. Зірка довгий час зберігала в таємниці особисте життя, але 30 жовтня здивувала шанувальників, заявивши про заміжжя, а також поділилася серією фото для журналу "Vogue" у весільних сукнях.

Новина пронеслася по всій мережі. Виявляється, зірка зіграла таємне весілля в Австрії. Коли проходило весілля-невідомо. У деяких джерелах стверджується, що пара одружилася ще до пандемії — відразу після Нового року, а в інших - кілька днів тому.

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