Відома російська співачка Ольга Серябкіна, екс-солістка групи "Серебро" похвалилася в соцмережах кадрами зі своєї весільної подорожі
Знаменитість виклала в Інстагнам фото, на яких вона показує різні моменти перших днів подружнього життя, пише Politeka.
"Солодкі моменти", - коротко підписала пост співачка.
На фотографіях знаменитість позує в різних інтер'єрах. На одному з кадрів на знаменитості обтягуюче біле плаття, що вигідно підкреслює спокусливі стегна Ольши і відкриває на загальний огляд її стрункі ноги. Ще на одному Серябкіна із задоволенням їсть бургер з ресторану швидкого харчування.
Розлучена Асмус задала жару в ліжку в стильній білизні з мереживами: "скільки заплатили?"
"Наречена" Харламова Кошкіна показала себе після пережитої операції: "Найболючіше, що..."
Ані Лорак позаздрить: нова коханка Мурата виставила напоказ бюст і не тільки, пікантне фото пари
У Києві викладач вишу вистрибнув з вікна, фото: "залишив записку..."
Переглянути цю публікацію в Instagram
Шанувальники в соцмережах захоплено прокоментували ці фото.
"Ну ти це... заходь, якщо що сюди частіше 😁 😁 заміж це звичайно добре, а пости хто буде викладати?!😂 Хороша Оленька будь дуже щаслива❤️ Оля виходь за мене🥺💍💍💍💍💍😍❤️💋🦋😘 Як же красивооо😍 найкрасивіша наречена✨ щастя вам🕊 найкрасивіша наречена😍 будь щаслива Ааа, така краса у всьому 🤩🤩🤩 Дуже сподіваюся, чоловік чудовий, мені здається ти гарна дівчина і гідна щастя 🌹🙏 Ой яка милотень 😍 Лапочка Красотуля ❤️ Як же я рада за Вас☺️❤️", – написали вони.
Раніше ми писали, що Ольга Серябкінапоразила шанувальників новиною. Зірка довгий час зберігала в таємниці особисте життя, але 30 жовтня здивувала шанувальників, заявивши про заміжжя, а також поділилася серією фото для журналу "Vogue" у весільних сукнях.
Новина пронеслася по всій мережі. Виявляється, зірка зіграла таємне весілля в Австрії. Коли проходило весілля-невідомо. У деяких джерелах стверджується, що пара одружилася ще до пандемії — відразу після Нового року, а в інших - кілька днів тому.
Нагадаємо, екс-солістка "Срібло" підкорила видами на свої пружні "булочки"
Також Politeka писала, що пристрасна екс-солістка "Срібло" влаштувала спеку на задньому сидінні машини
А ще Politeka повідомляла, що екс-солістка "срібло" в безсоромному вбранні зігнулася до непристойності прямо в машині