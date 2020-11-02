Знаменита модель Ірина Шейк знає, як порадувати численну армію своїх шанувальників

Гарячий кадр зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.

Так, Ірина вирішила показати фанатм свої "принади", лежачи на розкішному дивані в оточенні подушок.

На знаменитості - лише чорна відверта білизна, туфлі і халат.

Фанати за якихось 28 хвилин поставили під постом понад 100 тисяч лайків і викупали Ірину у своїх захопленнях.

"Мадмуазель ви 🔥 My angel ❤️❤️❤️❤️😘😘😘 😍🔥 ✨✨✨ 😍😍😍 Beautiful хто-небудь, зателефонуйте пожежникам, тому що цей пост Агонь", – написали задоволені фоловери.

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Зірка поділилася вельми провокаційним знімком, на якому дві дівчини тримали її за «п'яту точку».

Сама Ірина Шейк була одягнена в Чорне обтягуюче плаття, під яке вона не стала надягати білизну. Пишні груди красуні так і норовила вирватися назовні. Образ Шейк доповнила масивними черевиками.

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