Знаменита модель Ірина Шейк знає, як порадувати численну армію своїх шанувальників
Гарячий кадр зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.
Так, Ірина вирішила показати фанатм свої "принади", лежачи на розкішному дивані в оточенні подушок.
На знаменитості - лише чорна відверта білизна, туфлі і халат.
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Фанати за якихось 28 хвилин поставили під постом понад 100 тисяч лайків і викупали Ірину у своїх захопленнях.
"Мадмуазель ви 🔥 My angel ❤️❤️❤️❤️😘😘😘 😍🔥 ✨✨✨ 😍😍😍 Beautiful хто-небудь, зателефонуйте пожежникам, тому що цей пост Агонь", – написали задоволені фоловери.
Раніше ми писали, що карколомна Ірина Шейк розважилася з подружками-моделями.
Зірка поділилася вельми провокаційним знімком, на якому дві дівчини тримали її за «п'яту точку».
Сама Ірина Шейк була одягнена в Чорне обтягуюче плаття, під яке вона не стала надягати білизну. Пишні груди красуні так і норовила вирватися назовні. Образ Шейк доповнила масивними черевиками.
Нагадаємо, що розкішна Ірина Шейк подражнила пружностями в міні-шортиках і панчохах:»Роналду оцінить".
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