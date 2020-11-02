Меган Маркл і Кейт Міддлтон відвідають пишне весілля британських зірок

Про це пише видання The Mirror.

Як відомо, скоро відбудеться весілля сина Вікторії і Девіда Бекхемів Брукліна, який хоче узаконити свої стосунки з Ніколою Пельтц.

Чита Бекхемів давно дружить з королівськими сім'ями, тому вони не могли не запросити їх на урочистий захід.

Запрошення вже були відправлені членам королівської сім'ї і, ймовірно, Меган Маркл і Кейт Міддлтон скоро зустрінуться на публіці вперше за довгий час.

Самі ж Вікторія і Девід були присутні на весіллі Меган Маркл і принца Гаррі, і навіть допомагали колишній зірці Голлівуду адаптуватися після переїзду до Британії. Спілкування сімей посилилося після того, як колишні герцоги втекли з палацу в США.

Варто також відзначити, що урочистий захід пройде в два етапи: спершу Бруклін і Нікола зіграють весілля в Британії, а пізніше - у Флориді, де живуть батьки нареченої.

Але Девід і Вікторія Бекхеми переживають, що через приїзд Меган Маркл і Кейт Міддлтон вся увага гостей і папараці буде зосереджена саме на них, а не на молодятах.

"Вікторію турбує не тільки те, що вони зустрінуться віч - на-віч, але і те, що увага інших гостей буде відвернута від Брукліна і Ніколи", - додав обізнаний Інсайдер.

Також раніше повідомлялося, що Меган Маркл зреклася рідного батька. Спершу дружина принца Гаррі домоглася перенесення дати судового розгляду з британськими журналістами, які опублікували особисте листування з її батьком.

А тепер Меган Маркл хоче, щоб судовий процес не був публічним. Якщо Феміда задовольнить клопотання колишньої герцогині, то вона зможе уникнути зустрічі з рідним батьком.

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