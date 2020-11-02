Відома київська модель Олена Омович, яку називають українською Кардашьян, похвалилася своєю фігурою в новому іміджі

Як нагадує Politeka, дівчина - одна з найбільш обговорюваних альтернативних моделей України. Олена свого часу зробила пластику бюста, сідниць, також модель вколола філери в вилиці, крім цього – підправила ніс і збільшила губи.

І тепер дівчина не сходить зі сторінок електронних ЗМІ та друкованих газет і журналів.

Сьогодні зірка розмістила в Instagram фото, на якому вона, одягнена лише в трусики і ліфчик, тримає в правій руці пухнастого білого цуценя, а в іншій – Айфон передостанньої моделі.

"Яке ім'я ви б дали малюкові?🙈 Він такий мімімі🐻😍Спасибі розпліднику @kate_kapustina за кращого друга 🙈Дитині 4 місяці і він буде міні, якщо не раскормлю😅😂Я ніколи не думала, що перестану бути кошатницей і полюблю такий клубочок радості 😛🐶 P. S. Вистачить питати про кота, він вже роки 3 як у батьків живе 😅", – запитує знаменитість у своїх фанатів.

Шанувальники не залишилися глухі до прохання дівчини і "завалили" її коментарями і лайками.

"Шикарна красива дівчина з чарівною фігурою!!!😍 😍 😍 🔥 🔥 🔥 🔥 Шикарна крихта) у нас такий 😻 ми Панді назвали 😍 😮 🔥 😍 куди дивитися 😹 очі розбігаються 🔥🔥😍😍😍😘😘😘😘❤️❤️❤️ Кокосик", - написали вони.

Раніше ми писали, що Олена Омович розговорилася про проблемні груди:

"Переробляла груди після одного київського рукожопого хірурга. Були неправильно встановлені імплантати, в слідстві чого вони з'їхали в сторони і груди деформувалася. ДО РЕЧІ, ринопластику робив теж новий доктор. Зараз ніс такий, про який я завжди мріяла. Так, він виглядає як маленький інстаграмний ніс тп. Але це були особисто мої побажання", - написала вона.

Нагадаємо, що Українська Кардашьян з подружкою не втримаєтьсяАлі спідниці На вітрі, ефектні кадри

А ще Politeka повідомляла, що українська Кардашьян забула про сором, виваливши напоказ апетитні " диньки»

Також Politeka повідомляла, що українська Кардашьян без одягу спокусливо вигнулася і вразила достоїнствами фігури