Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, похвасталась своей фигурой в новом имидже

Как напоминает Politeka, девушка – одна из самых обсуждаемых альтернативных моделей Украины. Алена в свое время сделала пластику бюста, ягодиц, также модель вколола филлеры в скулы, кроме этого – подправила нос и увеличила губы.

И теперь девушка не сходит со страниц электронных сми и печатных газет и журналов.

Сегодня звезда разместила в Инстаграм фото, на котором она, одетая лишь в трусики и лифчик, держит в правой руке пушистого белого щенка, а в другой – Айфон предпоследней модели.

"Какое имя вы бы дали малышу?🙈 Он такой мимими🐻😍Спасибо питомнику @kate_kapustina за лучшего друга 🙈Малышу 4 месяца и он будет мини, если не раскормлю😅😂Я никогда не думала, что перестану быть кошатницей и полюблю такой комочек радости 😛🐶 P.S. Хватит спрашивать про кота, он уже года 3 как у родителей живет 😅", – спрашивает знаменитость у своих фанатов.

Поклонники не остались глухи к просьбе девушки и "завалили" ее комментариями и лайками.

"Шикарная красивая девушка с обворожительной фигурой!!!😍😍😍 🔥🔥🔥🔥Шикарная крошка) У нас такой 😻мы панди назвали 😍😮🔥😍 Куда смотреть 😹 глаза разбегаются 🔥🔥😍😍😍😘😘😘😘❤️❤️❤️ Кокосик", – написали они.

Ранее мы писали, что Алена Омович разоткровенничалась о проблемной груди:

"Переделывала грудь после одного киевского рукожопого хирурга. Были неправильно установлены имплантаты, в следствии чего они съехали в стороны и грудь деформировалась. Кстати, ринопластику делал тоже новый доктор. Сейчас нос такой, о котором я всегда мечтала. Да, он выглядит как маленький инстаграмный нос тп. НО это были лично мои пожелания", - написала она.

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