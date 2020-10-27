43-летняя украинская юмористка, актриса "Квартал 95" и "Женского квартала" Елена Кравец заинтриговала намеками о смене карьеры

Об этом юмористка заговорила в эфире последнего выпуска "Женского квартала". В последнее время публика не унимается, приписывая Кравец возможное желание удариться в политику. Елена посвятила монолог данной теме.

"Во время подготовки к выборам пошли слухи, что я иду в мэры Киева. Я не планировала, но, когда все это услышала, хорошенько задумалась", - пошутила актриса.

Кравец отметила, что из нее мог бы получиться неплохой политик - уклоняться от прямых ответов на вопросы она уже умеет, как это делают многие чиновники. И поспешила продемонстрировать: "Я научилась хорошо уходить от конкретного ответа, поэтому, возможно, политик из меня и получится, а возможно, и нет".

Ранее мы сообщали, в Сети появилось неожиданное фото томной Кравец с ее "рецептом счастья".

Черно-белый кадр как нельзя лучше передал игривое настроение актрисы: Кравец с хитренькой ухмылкой показла себя крупным планом в светлой рубашке с расстегнутыми верхними пуговками.

"Никакого рецепта счастья и алгоритма действий нет. Я как и все просто живу, совершаю ошибки, учусь на них и иду дальше." ©Лена😊♥️", - подписано фото.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное.

"Супер❤️❤️❤️"; "Без ошибок, жизнь была бы очень скучной, ибо сам с опытом 😜"; "Хороша одним словом коль сказать 🥀"; "Правильний підхід👏👏👏. А фото просто бомба❤️❤️❤️😍"; "Красивая хулиганка", - прокомментировали поклонники юмористки.

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