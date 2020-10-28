София Ротару из-за карантина потеряла много денег

Как пишет Politeka.net, об этом сообщили на одном из новостных каналов в Инстаграм.

Как рассказал концертный директор Ротару Сергей Лавров, из-за отмены концертов Ротару недополучила миллионы рублей. Сейчас певица находится в Киеве, что ограничивает ее возможности по передвижению. Например, недавно она не смогла согласиться на корпоратив в Новосибирске, потому что просто не смогла бы туда долететь.

Лавров отметил, что 73-летняя певица соскучилась по гастролям. Да и коллектив нужно кормить, а сейчас такой возможности нет. Отмечается, что при самых скромных подсчетах в месяц артистка теряет по 14 миллионов рублей.

В комментариях к посту россияне оставили массу злых отзывов.

«Нам её пожалеть? Пусть по своей «родной Украине» гастролирует! Они же теперь Европа, может сгонять на концерты во Францию, Италию - её там заждались уже», «Пусть поживут как все остальные, на 12 тыс! Или на пенсию 7200!», «Обеднела, что харя сейчас треснет», «В ее возрасте бабульки сидят дома и вяжут носки. Почему бы ей не заняться!», «Сразу лицо поменялось. А люди всю жизнь без денег», «Может её ещё пожалеть. А то бедствует», - пишут пользователи сети.

Напомним, что редкое фото Софии Ротару с маленьким сыном переполошило сеть: "Замечательная мама".

Как сообщала Politeka, нестареющая Ротару показала редкое совместное фото с мужем: "Здесь они молоды и счастливы".

Также Politeka писала, что черный день для Софии Ротару, боль от утраты не утихает: "Светлая память и вечная любовь".