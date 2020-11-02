Незрозумілий збій в роботі Приватбанку перекреслив українцям всі плани

Про це йдеться в негативному відгуку, який з'явився на тематичному сайті Мінфін.

За його словами, він зіткнувся з проблемами при спробі оплатити комуналку через Приват24.

"При спробі оплатити стало видаватися повідомлення "МФО видалено! Приймати платежі на віддалене МФО заборонено!". Сервіс оплати не працює. Платіж не за реквізитами, і не збережений шаблон в приват24, а новий платіж за формою, яку клієнти не можуть змінити. Зателефонувавши за номером 3700 мені повідомили, що все працює, при цьому робота сервісу перевірялася прямо при розмові і оплата не працювала. За даним номером порадили звернутися на поштову адресу, і допомогти нічим не змогли", - розповідає клієнт у своєму негативному відгуку.

Він поскаржився на збій в роботі Привата24 на електронну пошту банку, але відповіді так і не послідувало. Але щоб змінити шаблон для оплати комуналки йому потрібно звернутися до відділення ПриватБанку, коли вони були закриті.

"В результаті, неробочий сервіс з прийому платежів в самі навантажені дні, останнє і перше числа місяця, техпідтримка допомогти не може, кол-центр заявляє, що все працює. В результаті зміни банком МФО, винні клієнти банку, повинні були самі заздалегідь написати заяву. Співробітники банку не обтяжувалися заміною реквізитів клієнтів заздалегідь у власному сервісі банку. Відмовляються виправити свою недбалість тоді, коли це дійсно необхідно", - зробив деякі висновки клієнт, підсумовуючи в негативному відгуку.

У Приватбанку вибачилися перед Клієнтом за незручності і запевнили, що займаються вирішенням його проблеми.

"Добрий день! Перепрошуємо за цю прикру ситуацію.

Запевнимо вас, що банк не ігнорує ваше питання і ми робимо все можливе для якомога швидшого його вирішення. Також, нами буде перевірено ваше звернення до підтримки банку та, у разі виявлення порушень ведення діалогу, зі співробітниками буде проведено роботу, щоб надалі не виникало подібних ситуацій", - відповів на скаргу представник Державного банку.

Нагадавши, подвійне списання грошей з картки Приватбанку, скандал повторився.

Як повідомляла Politeka, банкомати ПриватБанку перестали видавати гроші, кошмари клієнтів збуваються.

Також Politeka писала, що ПриватБанк почав масштабні перевірки і блокування платежів, у клієнтів паніка.