Непонятный сбой в работе ПриватБанка перечеркнул украинцам все планы
Об этом говорится в негативном отзыве, который появился на тематическом сайте Минфин.
По его словам, он столкнулся с проблемами при попытке оплатить коммуналку через Приват24.
"При попытке оплатить стало выдаваться сообщение «МФО удалено! Принимать платежи на удаленное МФО запрещено!». Сервис оплаты не работает. Платеж не по реквизитам, и не сохраненный шаблон в приват24, а новый платеж по форме, которую клиенты не могут изменить. Позвонив по номеру 3700 мне сообщили, что все работает, при этом работа сервиса проверялась прямо при разговоре и оплата не работала. По данному номеру посоветовали обратиться на почтовый адрес, и помочь ничем не смогли", - рассказывает клиент в своем негативном отзыве.
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Он пожаловался на сбой в работе Привата24 на электронную почту банка, но ответа так и не последовало. Но чтобы изменить шаблон для оплаты коммуналки ему нужно обратиться в отделение ПриватБанка, когда они были закрыты.
"В результате, нерабочий сервис по приему платежей в самые нагруженные дни, последнее и первое числа месяца, техподдержка помочь не может, кол-центр заявляет, что все работает. В результате смены банком МФО, виноваты клиенты банка, должны были сами заранее написать заявление. Сотрудники банка не утруждались заменой реквизитов клиентов заранее в собственном сервисе банка. Отказываются исправить свою халатность тогда, когда это действительно необходимо", - сделал некоторые выводы клиент, подытоживая в негативном отзыве.
В ПриватБанке извинились перед клиентом за неудобства и заверили, что занимаются решением его проблемы.
"Добрый день! Извиняемся за эту досадную ситуацию. Заверим вас, что банк не игнорирует ваш вопрос и мы делаем все возможное для скорейшего его решения.
Также, нами будет проверено ваше обращение к поддержке банка и, в случае выявления нарушений ведения диалога, с сотрудниками будет проведена работа, чтобы в дальнейшем не возникало подобных ситуаций", - ответил на жалобу представитель государственного банка.
Напомним, двойное списание денег с карты ПриватБанка, скандал повторился.
Как сообщала Politeka, банкоматы ПриватБанка перестали выдавать деньги, кошмары клиентов сбываются.
Также Politeka писала, что ПриватБанк начал масштабные проверки и блокировки платежей, у клиентов паника.