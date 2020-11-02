Російська модель, актриса і блогерка Яна Кошкіна, яку вважають новою "нареченою" відомого шоумена Гаріка Харламова, вразила пікантним кадром

Знаменитість повідомила свої шанувальникам, що у неї поганий настрій. Зробила вона це своєрідно - додавши до підпису фотографії красномовний смайлик, що означає гнів, пише Politeka.

"Настрій -😈! А у вас?) ", – написала Кошкіна.

Але фанатів більше вразила зовнішність дівчини - для позування модель вибрала комбінезон гірчичного кольору з паском. Одяг туго обтягнув спокусливі стегна Кошкіної, проте актрисі цього здалося мало. Щоб остаточно "вбити" фоловерів, вона розстебнула на комбінезоні верхні гудзики так, щоб шанувальники досхочу змогли помилуватися розкішним бюстом Кошкіної.

Всього за день пост зібрав майже 45 тисяч лайків. Також фанати викупали Яну Кошкіну у своїх захопленнях.

"Ось подивився на Яну і настрій піднявся. 😀 😀 😀 Яна ти як завжди сексі! Одним словом Кошкіна ще б...зуби то вирвала..🔥 🔥 🔥У мене настрій зле, але веселе 😉 😉 яна ти на будь-якому тлі красуня ППЦ 😍 настрій що треба 👍 😳 на фото вийшла з дуже хижим поглядом!🔥 🔥 🔥 настрій хороший. Завтра теж піду пофотографувати що-небудь Кошечкіна, що Вам чоловіки поганого зробили ? У нас у всіх серцеві напади від цих фото. Як так може виглядати людина це ангел з тоналкою перебір... Красива ж і без неї💯 Ян, зуби в жінці, це не головне. Головне-душа, а тут у тебе все в порядку.))) Хотілося б красивіше, та куди ще-то ", – написали вони.

Раніше ми писали, що яні Кошкіній зробили операцію. Красуні видалили чотири зуба мудрості, один з яких довелося складніше вирізати.

Пізніше артистка розповіла про свій стан в Instagram. За словами Кошкіної, на другий день у неї немає ні набряків, ні синців, проте є дискомфорт і невелика припухлість в тій яснах, яку найбільше різали.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна вразила інтимними подробицями:»вранці він довго...".

Як повідомляла Politeka, розлучається Харламов після " пишногрудої нареченої "розважається вдома з новою красунею:"Гарік, ти супер".

Також Politeka писала, що Яна Кошкіна показала, як її ощасливили на дивані: «зйомка пішла не за планом».