Британський монарх Єлизавета II в жалобі через смерть близької людини
Про це повідомляє Daily Star.
За інформацією ЗМІ, Єлизавета II вбита горем через смерть її кузини і близької подруги Елізабет Шекерлі.
Незважаючи на 15-річну різницю у віці, Єлизавета і Елізабет були досить близькі, а на карантині телефонували практично щотижня.
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Як відомо, Елізабет народилася в 1941 році в сім'ї Томаса Енсона і Анни Боуз-Лайон. Кузина Єлизавети II займалася організацією приватних вечірок, заснувавши в 1960 році компанію Party Planners, а серед її клієнтів було безліч знаменитостей.
Наприкінці березня 2020 року Єлизавета II надала Елізабет велику честь, зробивши її дамою-командором Королівського вікторіанського ордена.
Цього року королева Єлизавета II відзначала 94-річчя і вона може не оправитися після страшної звістки про смерть близької подруги.
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