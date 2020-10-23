Ранее мы рассказывали, как Меган Маркл поймали на лжи.

Дело в том, что Меган Маркл раскритиковала социальные сети, сравнив тех, кто в них сидит, с наркозависимыми. Это произошло во время онлайн-конференции, в которой также принимала участия и сама экс-герцогиня.

Пользователи обратили внимание на то, что речь Меган Маркл похожа на идею документального фильма «Социальная дилемма», который был снят Netflix.

Напомним, Миддлтон обвинили в наглом подражании Маркл, скандал не утихает

Как сообщала Politeka, Меган Маркл раскрыла невеселые подробности "королевской" жизни, не позавидуешь

Также Politeka писала, что большие проблемы у Меган Маркл и принца Гарри, супруги не сдержались