В сети показали архивный кадр с визита принцессы Анны в Украину

Как передает Politeka.net, соответственный кадр опубликовали в Twitter-аккаунте "Исторические фото".

"Принцесса Анна (слева), единственная дочь королевы Елизаветы II в Киеве. СССР. 1970-е", - говорится в подписи к снимку.

Во время ее визита в Киеве как раз проводился чемпионат Европы по конному спорту и с единственной дочерью Елизаветы II случился неприятный инцидент. Во время гонки принцесса упала с коня. Несмотря на то, что все сильно перепугались, с ней ничего страшного не произошло.

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Отметим, что в последнее время принцесса Анна активно поддерживает своих граждан. Не так давно она встретилась с врачами и медсестрами, ухаживающими за пациентами больными "китайским" вирусом., а также с фармацевтами и домашним персоналом, работа которых имела решающее значение на протяжении всей пандемии.

Ранее мы рассказывали, как Меган Маркл поймали на лжи. 

Дело в том, что Меган Маркл раскритиковала социальные сети, сравнив тех, кто в них сидит, с наркозависимыми. Это произошло во время онлайн-конференции, в которой также принимала участия и сама экс-герцогиня.

Меган Маркл и принц Гарри, скрин

Пользователи обратили внимание на то, что речь Меган Маркл похожа на идею документального фильма «Социальная дилемма», который был снят Netflix. 

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