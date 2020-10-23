В сети показали архивный кадр с визита принцессы Анны в Украину
Как передает Politeka.net, соответственный кадр опубликовали в Twitter-аккаунте "Исторические фото".
Во время ее визита в Киеве как раз проводился чемпионат Европы по конному спорту и с единственной дочерью Елизаветы II случился неприятный инцидент. Во время гонки принцесса упала с коня. Несмотря на то, что все сильно перепугались, с ней ничего страшного не произошло.
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Ранее мы рассказывали, как Меган Маркл поймали на лжи.
Дело в том, что Меган Маркл раскритиковала социальные сети, сравнив тех, кто в них сидит, с наркозависимыми. Это произошло во время онлайн-конференции, в которой также принимала участия и сама экс-герцогиня.
Пользователи обратили внимание на то, что речь Меган Маркл похожа на идею документального фильма «Социальная дилемма», который был снят Netflix.
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