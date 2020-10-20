Меган Маркл и принц Гарри, которые сбежали из дворца, очень огорчат Елизавету II

Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

Так, бывшие герцоги, которые проживают сейчас в США, отказались отмечать католическое Рождество с Елизаветой II и принцем Филиппом.

Меган Маркл и принц Гарри уже решили, что отмечать Рождество они будут в Штатах. Королевские эксперты уверены, что такое решение огорчит Елизавету II и ее супруга принца Филиппа.

Меган Маркл и принц Гарри намерены прилететь в Великобританию, но уже после Рождества. Более того, бывшие герцоги Сассеские хотят провести две недели в коттедже Фрогмор в Виндзоре перед судебным слушанием с британским изданием Mail on Sunday, назначенным на 11 января.

«Меган жаждет провести первое Рождество в новом доме со своей матерью. Она предвкушает этот праздник и уже вовсю готовится, следуя традициям ее семьи», - подчеркнули осведомленные инсайдеры из окружения бывшей герцогини Сассекской.

Ранее мы рассказывали, как Меган Маркл поймали на лжи.

Дело в том, что Меган Маркл раскритиковала социальные сети, сравнив тех, кто в них сидит, с наркозависимыми. Это произошло во время онлайн-конференции, в которой также принимала участия и сама экс-герцогиня.

Пользователи обратили внимание на то, что речь Меган Маркл похожа на идею документального фильма «Социальная дилемма», который был снят Netflix.

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