Український суперважкоатлет Олександр Усик заявив, що йому сподобалося ставлення британця Дерека Чісори до їх очного протистояння
Як передає Politeka, про це українець заявив в інтерв'ю Ютуб-каналу iFL TV.
"Я зрозумів все, що говорив мені Дерек. Він сказав: "Алекс, я знаю, що ти мене розумієш. Війна! Війна! Війна!"Я сказав йому:" Дерек, ні, світ". Він відповів: "Ні, війна!"
Мені сподобалося ставлення Чісори. Дерек прийшов після бою, ми поспілкувалися. Він розповів, що йому подобається наша сауна. Чісора сказав, що приїде до Києва. Я із задоволенням його зустріч і покажу йому це прекрасне місто, нашу країну", - заявив Усик.
Нагадаємо, український боксер Василь Ломаченко відреагував на перемогу Олександра Усика, який за очками здолав Дерека Чісору.
Невгамовна Валюха зі "Сватів" ошелешила формами в шкіряній міні-сукні: "Вау, як пострункішали"
Тарифи на комуналку зміняться, Нацбанк озвучив нові розцінки: "Вже в листопаді..."
50-річна Білик показала "понівечене" обличчя, такою співачку ще не бачили:" Страшно…"
Пішов з життя легендарний Шон Коннері, який зіграв Джеймса Бонда: "Його талантом захоплювалися мільйони"
«Іспит в суперважку вагу зданий. Рухаємося вперед за титулом», - написав Ломаченко в своєму Інстаграмі.
Відзначимо, що Дерек Чісора залишився незгодним зі своєю поразкою, вважаючи, що віддав українцеві всього пару раундів.
"Виграв я бій? Так, 100%. Я збільшував темп. Так, віддав пару раундів, але я збільшував темп. Але судді побачили по-іншому. Був тиск. Іноді мої удари по тілу працювали. Він скаржився судді, проте суддя нічого не зробив. Я просто розчарований і спустошений"
Також прокомменіровал свою перемогу і Олександр Усик:
"Чи планую стати чемпіоном світу у важкій вазі? Ні. Не просто чемпіоном світу, а абсолютним чемпіоном світу", - заявив Усик у флеш-інтерв'ю після бою.
Нагадаємо також, Усик пригрозив своєму майбутньому супернику, відео: "Я йду за тобою!".
Як повідомляла Politeka, розлючений Чісора розповів, чому "переміг" Усика: "Він скаржився судді, але той нічого не зробив".
Крім того, Усик після важкого бою з Чісорою розкрив свій подальший шлях: "Планую стати не просто чемпіоном світу