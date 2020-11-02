Український суперважкоатлет Олександр Усик заявив, що йому сподобалося ставлення британця Дерека Чісори до їх очного протистояння

Як передає Politeka, про це українець заявив в інтерв'ю Ютуб-каналу iFL TV.

"Я зрозумів все, що говорив мені Дерек. Він сказав: "Алекс, я знаю, що ти мене розумієш. Війна! Війна! Війна!"Я сказав йому:" Дерек, ні, світ". Він відповів: "Ні, війна!"

Мені сподобалося ставлення Чісори. Дерек прийшов після бою, ми поспілкувалися. Він розповів, що йому подобається наша сауна. Чісора сказав, що приїде до Києва. Я із задоволенням його зустріч і покажу йому це прекрасне місто, нашу країну", - заявив Усик.





Нагадаємо, український боксер Василь Ломаченко відреагував на перемогу Олександра Усика, який за очками здолав Дерека Чісору.

«Іспит в суперважку вагу зданий. Рухаємося вперед за титулом», - написав Ломаченко в своєму Інстаграмі.

Відзначимо, що Дерек Чісора залишився незгодним зі своєю поразкою, вважаючи, що віддав українцеві всього пару раундів.

"Виграв я бій? Так, 100%. Я збільшував темп. Так, віддав пару раундів, але я збільшував темп. Але судді побачили по-іншому. Був тиск. Іноді мої удари по тілу працювали. Він скаржився судді, проте суддя нічого не зробив. Я просто розчарований і спустошений"

Також прокомменіровал свою перемогу і Олександр Усик:

"Чи планую стати чемпіоном світу у важкій вазі? Ні. Не просто чемпіоном світу, а абсолютним чемпіоном світу", - заявив Усик у флеш-інтерв'ю після бою.

Нагадаємо також, Усик пригрозив своєму майбутньому супернику, відео: "Я йду за тобою!".

Як повідомляла Politeka, розлючений Чісора розповів, чому "переміг" Усика: "Він скаржився судді, але той нічого не зробив".

Крім того, Усик після важкого бою з Чісорою розкрив свій подальший шлях: "Планую стати не просто чемпіоном світу



