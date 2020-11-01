Украинец Александр Усик после победы над Дереком Чисорой обратился к чемпиону WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа

Как сообщает Politeka, британец был в зале и следил за поединком своего вероятного будущего соперника.

"Энтони, привет", – сказал Усик, повторив фразу, которой он раскручивал в Великобритании бой с Чисорой. Джошуа в ответ улыбнулся.

Во флеш-интервью после боя Усик добави: "Энтони, как дела? Я иду за тобой, Энтони".

Отметим, украинец защитил свой статус обязательного претендента на титул WBO, которым сейчас владеет Энтони Джошуа. Тот по правилам должен будет встретится с Усиком в случае своей победы над Кубратом Пулевым в следующем бою.

Отметим, что Дерек Чисора остался несогласным со своим поражением, считая, что отдал украинцу всего пару раундов.

"Выиграл ли я бой? Да, 100%. Я увеличивал темп. Да, отдал пару раундов, но я увеличивал темп. Но судьи увидели по-другому. Было давление. Иногда мои удары по телу работали. Он жаловался судье, однако судья ничего не сделал. Я просто разочарован и опустошен".

Также прокомменировал свою победу и Александр Усик:

"Планирую ли стать чемпионом мира в тяжелом весе? Нет. Не просто чемпионом мира, а абсолютным чемпионом мира", - заявил Усик во флеш-интервью после боя.

Напомним, Усик ошеломил внешним видом перед боем с Чисорой, видео: "Что с формой? Где "банки", пресс?".

Также Politeka сообщала, что Усик бросил вызов братьям Кличко.



