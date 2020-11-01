Британский супертяж Дерек Чисора единогласным решением судей проиграл в поединке с Александром Усиком

Как сообщает BoxingScene, боксер несогласен со своим поражением, считая, что отдал украинцу всего пару раундов.

"Выиграл ли я бой? Да, 100%. Я увеличивал темп. Да, отдал пару раундов, но я увеличивал темп. Но судьи увидели по-другому. Было давление. Иногда мои удары по телу работали. Он жаловался судье, однако судья ничего не сделал. Я просто разочарован и опустошен.

В супертяжелом весе необходимо драться, а не просто боксировать. Я задавал темп, но отдал пару раундов. Усик поймал меня несколькими хорошими ударами, но они не были столь болезненными", - заявил Чисора.

Также остался недовольным экс-чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Тони Беллью.

"Дерек Чисора все время шел на Усика. Это был реально упорный бой.

Вы не стали бы жаловаться, если бы Чисора выиграл бой. Он переиграл Александра Усика и усложнил ему задачу. Вы не можете быть лучшим боксером и получить в два раза больше ударов, чем другой парень.

Дерек Чисора для меня превзошел Александра Усика в этом поединке", - цитирует Беллью Sky Sports.

Отметим, после боя Усик раскрикиковал себя - он поставил себе тройку за этот поединок и рассказал, что настраивался на более жесткий бокс. А вот "так называемых экспертов" он слушать не собирается и в дальнейшем.

"Да, я ожидал такой поединок. Мы настраивались на еще более жесткий" - сказал спортсмен.

Отвечая на вопрос, показал ли этот бой, что украинец сможет эффективно выступать в супертяжах, он заявил "Я не знаю. Это вопрос к условным экспертам".



Напомним, Усик ошеломил внешним видом перед боем с Чисорой, видео: "Что с формой? Где "банки", пресс?".

Также Politeka сообщала, что Усик бросил вызов братьям Кличко.