После боя против Дерека Чисоры, который Александр Усик выиграл судейским решением, украинец прокомментировал бой и свои планы на будущее

Как передает Politeka, Усик был самокритичен - он поставил себе тройку за этот поединок и сказал, что настраивался на более жесткий бокс. А вот "так называемых экспертов" он слушать не намерен и впредь.

"Да, я ожидал такой поединок. Мы настраивались на еще более жесткий" - сказал боксер.

Отвечая на вопрос, показал ли этот бой, что украинец сможет эффективно выступать в супертяжах, он сказал "Я не знаю. Это вопрос к условным экспертам".

Что касается того, какую бы он себе поставил оценку, Усик ответил "три".

"Планирую ли стать чемпионом мира в тяжелом весе? Нет. Не просто чемпионом мира, а абсолютным чемпионом мира", - заявил Усик во флеш-интервью после боя.

Накануне боя Усик ответил на вопрос, кого из политиков он хотел бы отправить в нокаут.

"Знаете, я не так давно пришел к тому, что палку переоборудовал в удочку. То есть, ту палку, которой я хотел бить людей, духовнику говорил: "хочется вот этому врезать". Он говорит: "Нет, Санечка, давай вместо палки мы сделаем удочку". Очень хотелось врезать, конечно. Но, опять же, меня ведь тоже хотят ударить многие люди за какие-то мои высказывания или действия", - подчеркнул боксер.



Напомним, украинские политики-воры допекли Усика, боксер зовет неугодных на ринг: "Я хочу вот этому врезать!".

Как сообщала Politeka, Усик озадачил поступком перед боем с Чисорой, британский боксер не сдержался.



