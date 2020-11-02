Підступний китайський вірус не пощадив навіть королівську сім'ю

Про це пише британське видання The Sun.

За інформацією журналістів, навіть принц Вільям ще на початку пандемії перехворів уханьським вірусом.

Однак старший син принцеси Діани і Букінгемський палац тримали в таємниці цю новину, щоб не шокувати британський народ.

З'ясувалося, що китайський вірус буквально збив з ніг принца Вільяма, і хвороба важко у нього протікала. ЗМІ запевняють, що були такі моменти, коли чоловікові герцогині було важко дихати, через що були налякані члени королівської сім'ї. І не виключено, що Кейт Міддлтон могла стати вдовою.

"У якийсь момент йому стало важко дихати, так що всі навколо були в паніці", - підкреслив обізнаний Інсайдер.



Незважаючи на захворювання, принц Вільям продовжував активно працювати і примудрився за короткий проміжок часу провести 14 відеозустрічей.



Раніше ми розповідали, що Кейт Міддлтон продумала, як вона вчинить у випадку, якщо вони розійдуться з принцом Вільямом.

У Кейт Міддлтон був "запасний план" на випадок, якщо вони не зіграють з Вільямом пишне весілля.

"Довгостроковою і головною метою Міддлтон було привести принца до вівтаря. Але вона придумала ще й свій незалежний кар'єрний шлях в якості маскування. Ця тактика допомогла б її особистому та публічному іміджу. Існувала ймовірність того, що її можуть знову кинути. І виглядати кинутою вона не хотіла", - повідомлялося раніше.

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