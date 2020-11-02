Що потрібно знати простим пасажирам

Укрзалізниця змінює правила продажу квитків з деяких населених пунктів

Про це інформує прес-служба монополіст.

Так, державна Укрзалізниця призупиняє продаж квитків з деяких станцій, які потрапили в "червону" зону карантину.

Відомо, що такі обмеження набирають чинності з 2 листопада.

"З 00:01 2 листопада буде закрито продаж квитків із залізничних станцій: Берегово, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетівка", - йдеться в повідомленні прес-служби.

В Укрзалізниці попередили, що потяги йтимуть через ці станції без посадки пасажирів, а висадка відбуватиметься у звичайному порядку.



Таким чином, згідно з новим розпорядженням Укрзалізниці, поїзди "Ужгород - Харків - Ужгород" йдуть тепер по маршурту "Мукачево - Харків - Ужгород", "Ужгород – Лисичанськ – Ужгород" - по маршаруту "Батево-пас. - Лисичанськ-Ужгород", "Ужгород – Запоріжжя – Ужгород" - за маршрутом "Мукачево – Запоріжжя – Ужгород", "Ужгород – Київ – Ужгород" - за маршрутом "Чоп-Пас – Київ – Ужгород", а "Ужгород – Одеса – Ужгород" - "Чоп-пас. - Одеса-Ужгород".

Раніше ми розповідали, що Держкомісія озвучила подробиці чергового зонування в Україні.

Зміни офіційно набирають чинності вже з 2 листопада і триватимуть наступні 14 днів.

За рішенням Держкомісії до Червоної зони потрапили наступні населені пункти: Житомир, Ужгород, Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Харків, Хмельницький, Чернівці, Чернігів. У цій зоні вирішили не забороняти роботу громадського транспорту, ТРЦ і ресторанів.

Що стосується української столиці, то Київ залишається в помаранчевій зоні, де автоматично заборонена робота хостелів, турбаз і т.д. (крім готелів); розважальних закладів, ресторанів в нічний час; планових госпіталізацій в лікарні; спортзалів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів, закладів культури.

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