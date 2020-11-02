Что нужно знать простым пассажирам

Укрзализныця меняет правила продажи билетов с некоторых населенных пунктов

Об этом информирует пресс-служба монополиста.

Так, государственная Укрзализныця приостанавливает продажу билетов с некоторых станций, которые попали в "красную" зону карантина.

Известно, что такие ограничения вступают в силу с 2 ноября.

"С 00:01 2 ноября будет закрыта продажа билетов с железнодорожных станций: Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Укрзализныце предупредили, что поезда будут идти через эти станции без посадки пассажиров, а высадка будет происходить в обычном порядке.



Таким образом, согласно новому распоряжению Укрзализныци, поезда "Ужгород - Харьков - Ужгород" идут теперь по маршурту "Мукачево - Харьков - Ужгород", "Ужгород – Лисичанск – Ужгород" - по маршаруту "Батево-Пасс. – Лисичанск – Ужгород", "Ужгород – Запорожье – Ужгород" - по маршруту "Мукачево – Запорожье – Ужгород", "Ужгород – Киев – Ужгород" - по маршруту "Чоп-Пас – Киев – Ужгород", а "Ужгород – Одесса – Ужгород" - "Чоп-Пасс. – Одесса – Ужгород".

Ранее мы рассказывали, что Госкомиссия озвучила подробности очередного зонирования в Украине.

Изменения официально вступают в силу уже со 2 ноября и продлятся следующие 14 дней.

По решению Госкомиссии в красную зону попали следующие населенные пункты: Житомир, Ужгород, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов. В этой зоне решили не запрещать работу общественного транспорта, ТРЦ и ресторанов.

Что касается украинской столицы, то Киев остается в оранжевой зоне, где автоматически запрещена работа хостелов, турбаз и т. д. (кроме гостиниц); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановых госпитализаций в больницы; спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров, учреждений культуры.

Напомним, Минздрав предупредил украинцев о новых "красных" зонах.

Как сообщала Politeka, в Раде хотят резко изменить систему штрафов, что будет с деньгами украинцев.

Также Politeka писала, что украинцев предупредили о жестких штрафах за авто, как не попасть на деньги.