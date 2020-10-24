Компанія "Укразалізниця" попередила своїх пасажирів про зміну часу відправлення поїздів

Як повідомляє Politeka, посилаючись на прес-службу підприємства, це пов'язано це з тим, що Україна в ніч з 24 на 25 жовтня переходить на зимовий час.

У компанії просять звернути увагу на те, що в куплених квитках час відправлення і прибуття складу вказані вже з урахуванням "зимового" часу.

"Час відправлення та прибуття поїздів у квитках 25 жовтня вказується з урахуванням переведення стрілок годинника. З 25 жовтня 2020 року поїзди на території України курсуватимуть за зимовим часом. Час відправлення і прибуття поїздів у квитках вказується вже з урахуванням цього переходу", – сказано в повідомленні прес-служби.

Раніше ми писали, що за рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки з 19 жовтня «Укрзалізниця» припинила продаж квитків за деякими напрямками. Так, купити квитки на одеські поїзди з чотирьох станцій вже не можна.

Зокрема, продаж квитків призупинено зі станцій Івано-Франківськ, Тернопіль, Хмельницький та Волочиськ на наступні поїзди:

Станція Івано-Франківськ:

- №136/135 Одеса-Чернівці;

Станція Тернопіль:

- №12/11 Львів-Одеса;

- №108/107 Одеса-Ужгород;

№ 136/135 Одеса-Чернівці;



Станція Хмельницький:

- №12/11 Львів-Одеса;

- №108/107 Одеса-Ужгород;

- №136/135 Одеса-Чернівці

Станція Волочиськ:

- №108/107 Одеса-Ужгород;

- №136/135 Одеса-Чернівці.

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