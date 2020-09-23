Що потрібно знати пасажирам

Укрзалізниця вирішила змінити правила роботи в червоній зоні карантину

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба компанії.

Так, компанія вирішила відновити з 22 вересня продаж пасажирських квитків на деякі проїзду, які проходять через населені пункти в червоній зоні карантину.

Йдеться про станції Ніжин та Носівка, які за рішенням Кабінету міністрів та Держкомісії були віднесені до червоної зони.

У прес-службі Укрзалізниці заявили, що продаж квитків буде відкритий на наступні поїзди:

№45/46 Ужгород-Лисичанськ;

№774/773 Київ-Шостка;

№779/780 Суми-Київ, Вінниця;

№786/785 Київ – Шостка.

У компанії також підкреслили, що рішення про відновлення продажу квитків і посадки пасажирів на зазначених станціях пов'язане з рішенням Держкомісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21 вересня.

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За рішенням держкомісії, в червону зону не потрапив жоден обласний центр. У той же час змінилися умови, при яких населені пункти включають в "червону" або "помаранчеву" зони.

Тепер до червоної зони потраплять населені пункти за умови, якщо 75% ліжок у медзакладах завантажені протягом п'яти діб і буде виявлено перевищення середнього рівня захворюваності по Україні за 14 днів у більш ніж 5 разів.

Держкомісія на останньому засіданні також вирішила, що в червоній зоні будуть наступні населені пункти: Ніжин, Чоп, Славута, Канів, а також деякі райони Львівської, Хмельницької, Чернівецької, Тернопільської та Чернігівської областей.

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