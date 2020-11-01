Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала Гарячий образ для спортивного тренування

Як пише Politeka.net, вона виклала на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" свіже фото з тенісного корту. Дівчина зображена в короткій спідниці і короткому фіолетовому топі. Красуня не одягла під низ бюстгальтер і показала, що прийшла на гру зі своїми "м'ячами". Волосся ангел зібрала в зручний пучок на потилиці, а на маківці зафіксувала рожевим обручем.

"Тенісна команда🎾 Я не отримала нагадування "посміхайся в камеру", - пожартувала Келлі Гейл в описі.

На фото модель позує біля сітки з тенісною ракетною на плечі. Вона спокусливо виставила одну ногу вперед і провела рукою по стегну, ледь не задираючи спідницю. У такому ракурсі Келлі Гейл дозволила милуватися своїми великими грудьми, плоским животом і красивим личком. Знімок зробила її партнерка з тенісу, яка стала поруч, на задньому плані можна помітити чоловіка в спортивному одязі.

Користувачі соцмережі висловилися про зовнішній вигляд популярної моделі в коментарях під записом:

"Сексуальні дівчата"; "Ти виглядаєш приголомшливо !!! 🔥 "; "Ти причина того, що я сьогодні посміхнувся @kellybellyboom ♥ ️!!!"; "Несамовита".

Нагадаємо, Келлі Гейл з Victoria's Secret в бікіні на мотузочках показала райський вигляд

А ще Politeka писала, що мокра Келлі Гейл з Victoria's Secret позбулася білизни заради пекучого фото в сауні

Також Politeka повідомляла, що Келлі Гейл з Victoria's Secret в бікіні на мотузочках захопила панорамним видом