Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала Гарячий образ для спортивного тренування
Як пише Politeka.net, вона виклала на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" свіже фото з тенісного корту. Дівчина зображена в короткій спідниці і короткому фіолетовому топі. Красуня не одягла під низ бюстгальтер і показала, що прийшла на гру зі своїми "м'ячами". Волосся ангел зібрала в зручний пучок на потилиці, а на маківці зафіксувала рожевим обручем.
"Тенісна команда🎾 Я не отримала нагадування "посміхайся в камеру", - пожартувала Келлі Гейл в описі.
На фото модель позує біля сітки з тенісною ракетною на плечі. Вона спокусливо виставила одну ногу вперед і провела рукою по стегну, ледь не задираючи спідницю. У такому ракурсі Келлі Гейл дозволила милуватися своїми великими грудьми, плоским животом і красивим личком. Знімок зробила її партнерка з тенісу, яка стала поруч, на задньому плані можна помітити чоловіка в спортивному одязі.
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Користувачі соцмережі висловилися про зовнішній вигляд популярної моделі в коментарях під записом:
"Сексуальні дівчата"; "Ти виглядаєш приголомшливо !!! 🔥 "; "Ти причина того, що я сьогодні посміхнувся @kellybellyboom ♥ ️!!!"; "Несамовита".
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