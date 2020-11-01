Российская певица Кристина Орбакайте показала, какой наряд выбрала для посещения замка Алла Пугачевой

Снимок был размещен на фан-странице в социальной сети Инсаграм, передает Politeka.net

Знаменитость решила особо не заморачиваться и в честь популярного праздника "Хэллоуин" вырядилась в костюм ведьмы.

Поп-певица позировала на лестнице особняка своей именитой мамы Аллы Пугачевой с букетом цветов.

Для теплого визита артистка облачилась в шляпу, длинное пальто-кейп, лосины и длинную юбку на запах.

"Какое фото нравится больше? 😌 1 или 2? ❤️😘", спросила певица у своих фанатов.

Пользователи сети пришли в восторг от наряда и отметили, что им нравятся обе фотографии.

До этого мы сообщали, что певица Кристина Орбакайте показала своего подросшего сына Дени и похвасталась его достижениями в Лондоне.

Как стало известно, образование сын российской певицы отправился получать в Англию. После окончания элитной школы, Дени поступил в университет Лондона и позже получил в Оксфорде степень бакалавра.

Певица опубликовала совместный снимок с Дени. На нем мама и ее сын выглядят поистине счастливыми, нежно прижавшись друг к другу. Певица позировала в белой футболке, а Дени в черной. Они словно олицетворяли собой инь и ян.

Напомним, что Орбакайте в окружении детей вызвала фурор, Пугачева может гордиться: "У Клавы два брата-рыцаря".

Как сообщала Politeka, "Папина дочка!": Орбакайте в обнимку с поседевшим отцом вызвала ажиотаж, на Пугачеву не похожа.

Также Politeka писала, что довольная Орбакайте, по пятам Дженнифер Лопес, взбудоражила семейными фото с мужем и дочерью.