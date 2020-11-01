Українська співачка Оля Полякова вирушила в ліс і показала, як потрібно правильно збирати гриби

Знаменитість виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" новий ролик з фрагментами свого кулінарного шоу, передає Politeka.net. Знаменитість одягла чорну куртку з золотистими візерунками, спортивні зелені штани, озброїлася кошиками і пішла шукати гриби разом з дочками (щоб подивитися повне відео, скрольте сторінку до кінця).

"Я сьогодні вирішила вийти в ліс. Я сподіваюся знайти білі гриби, ми будемо сьогодні готувати найулюбленішу мою страву осені - різотто з білими грибами. В основному білі гриби ростуть в дубових гаях, і щоб їх виколупати, потрібно збити нігті і забруднити взуття", - поділилася Полякова життєвою мудрістю в ролику і додала в описі: "Олябачення представляє: Васадулі вагароде. Анонс п'ятого випуску: різотто з білими грибами. Дивіться завтра у мене на каналі🙌 🏻".

Користувачі соціальної мережі прокоментували осінній похід зірки і її кулінарні здібності:

"Чи є щось, що Оля не вміє? Напевно ні, молодець 😍"; "Оля, ти прекрасна, і так само твоя дочка принадність"; "Оля, завжди із задоволенням дивлюся ваші кулінарні відео. Ви розумничка 😊"; "Ти себе любиш похвалити".

Нагадаємо, розпалена Оля Полякова зізналася, чому ведеться на" доїння "як мужик:" хапаєте її...".

Як повідомляла Politeka, стривожена Полякова зізналася в проблемах зі здоров'ям, ситуація серйозна.

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