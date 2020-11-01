Зірка шоу "Танці з зірками" Анна Різатдінова порадувала шанувальників яскравим образом

Гімнастка, яку називають фавориткою Влада Ями, поділилася на своїй сторінці в "Instagram" новим фото, присвяченому популярній програмі, передає Politeka.net. Вона відображена в синій сукні з блискітками, яке підкреслило вузьку талію спортсменки і оголило плече. Анна Різатдінова прийняла хвилюючу позу: склала руки і доторкнулася до скроні з млосним поглядом.

"Час летить так швидко! Мені здається, що я навіть моргнути не встигла, а сьогодні вже 1-е листопада 🍂 Погода за вікном зовсім не радує. Хочеться сидіти в теплі і пити гарячий чай. Увечері у мене свій особливий ритуал-перегляд " Танців з зірками» @tanci1plus1 🌟 наберуся сил і завтра знову за роботу. Обов'язково чекайте від мене пост про мої асоціації з понеділком 😉", - розповіла зірка про свої плани на майбутнє.

Користувачі соціальної мережі похвалили Анну за гарне вбрання і її майстерні виступи:

"Шикарне плаття Анна"; "Ганнуся, коли вже на танцях в суддях зможемо тебе побачити? 😍 "; "Аня, коли ми побачимо вас серед суддів на танцях? Ви-наша гордість. І найкраща учасниця Танців з зірками за всі сезони 😻 😻 😻 вболівала за Вас❤️"; " Аня, ще сподіваюся побачити вас в якості судді-Джокера😍"; "скажімо так, в минулому році "Танці з зірками на 1 + 1" дивився з великим бажанням, так як було за кого вболівати - за Вашу з Олександром пару!"; "Хорошіти".

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