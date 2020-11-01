Надя Дорофєєва в міні показала, як запалює з Позитивом на їх прощальному концерті

Не так давно популярний український дует "Время и стекло" оголосив про те, що припиняє своє існування. Дорофєєва і Позитив влаштували масштабний прощальний концерт і поділилися кадрами з нього в мережі. Про це пише Politeka.net.

Так, на опублікованих Дорофєєвої фото можна побачити, як вона щосили запалює зі своїм колегою по сцені в гламурних сценічних нарядах.

На одному зі знімків Дорофєєва танцює в ніжно-ліловому міні-сукні з оригінальними прикраси з боків. Ще одним чином співачки став білий боді з "спідницею", яка приховала тільки одну її ногу.

Крім самої Наді і позитиву на концерті виступили і запрошені гості: Монатік і Потап. На одному зі знімків можна побачити, як чоловік Насті Каменських зворушливо обіймає Дорофєєву.

Шанувальники артистів не змогли стримати своїх емоцій в коментарях до посту.

"нереальне шоу, нереальні костюми. сльози, мурашки, захват, гордість. надлишок емоцій. спасибі всій організації, спасибі Потапу за те, що одного разу йому приснилося назва, будучи легендарної групи під назвою "Время и Стекло", "сподіваюся, через 10 років ви з Позитивом запишете нову пісню", "це нереально красиво було", ""Вай які красиві. Краще з кращих, ми завжди будемо Вас підтримувати", "Время и стекло була відмінна група спасибі за цей концерт це було вогненно", - пишуть люди.

Нагадавши, Дорофєєва в безсоромній сукні змусила фанатів червоніти: гарячі кадри прощального концерту.

Як повідомляла Politeka, "Время и Стекло" доживає останні дні, Дорофєєва оголосила про сумне.

Також Politeka писала, що безсоромна Дорофєєва погримасничала на камеру в «кислотному» образі.