Українська актриса і травесті-діва Монро поділилася яскравими знімками під час поїздки в Амстердам, а також зробила зізнання

У своєму Instagram-акаунті знаменитість повідомила, що подорожувала Європою рівно рік тому, а також пожалілася на життя під час карантину на тлі епідемії китайського вірусу, пише Politeka.

"Настрій - 💩. Ось реально, відчуваєш себе г@вном, яке намагається посміхатися, немов начиталося книг з позитивної психології, але нічого не зрозуміло, крім як: в будь - якій ситуації-посміхайся.

Я коли зустрічаю людей, у яких все завжди добре, і на вустах цвіте блаженна посмішка - хочеться закричати: очнись, потеряшка, світ несправедливий, а життя - іноді біль", - розповіла зірка.

Крім того, артистку розлютили 4 зайвих кілограми, які вона набрала цього року.

"І я навіщось полізла в галерею.

Мало того, що з ранку розмірковую, що рік про@бан.

Нічого істотного не зробила, проекти не закінчила, ще й + 4кг на талії. Хвала оверсайзу 🤗

У вас теж?

Хоча всі астрології нарешті обіцяють відлигу в соціумі, і незабаром життя повернеться в докарантинне русло», - написала Монро.

Зараз красуні нічого не залишається робити, як чекати весни і розглядати фото з минулого життя.

"Я розумію, що все тимчасово, і всі зацікавлені в активному кругообігу людей у світі, а значить і грошей, але як же за@бала (я два рази матюкнулася, соррі) ця історія з вірусом.

На кого в суд подати, Хто винен!?

Напевно я повернулася в стадію гніву 😠 відмінно. Це іноді корисно", - зазначила вона.

Нагадаємо, що оголена травесті-діва Монро без зайвої скромності показала себе, як є:»Прям друга Мерилін".

Як Politeka писала, що травесті-діва Монро з бородатим красенем дала спеку на кухні.

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