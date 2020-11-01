Відома співачка Альбіна Джанабаєва, яка раніше виступала у складі ВІА Гри заінтригувала мережу новими знімками
Як пише Politeka.net,співачка відмінно знає, як закрутити голову фанатам і змусити їх говорити про себе.
У себе в Instagram-акаунті дружина Валерія Меладзе невпинно розміщує різні фотографії в сміливих нарядах і цікавих ракурсах, підігріваючи постійний інтерес до своєї персони.
Цього разу артистка розмістила пару фотографій в загадковому образі - їй візажисти намалювали веснянки на обличчі. Також їй зробили хвилясту укладку, що додало чарівності співачці.
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У підписі до них, Джанабаєва поцікавилася у шанувальників її творчості, з якою пісні вона виступатиме.
"Як думаєте, з якою піснею Я буду виступати сьогодні в такому образі???",- запитала вона.
Користувачі Мережі тут же почали гадати і висловлювати припущення.
" Напевно, щось незвичайне 😏 😍
Образ вам дуже йде!🌟",
" Антошка йдемо копати картоплю",
"Невдалий виступяк би не здавалося, взагалі не твоє і не твій образ", " з якою піснею, це не знаю, але знаю, що ви прекрасна, матусі...😍",
" Неважливо, з якою, головне, частіше👏 співайте, Альбіна, дуже любимо",
" Нагадуєте Пеппі довгу панчоху😍", - висловилися в мережі.
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