Відома співачка Альбіна Джанабаєва, яка раніше виступала у складі ВІА Гри заінтригувала мережу новими знімками

Як пише Politeka.net,співачка відмінно знає, як закрутити голову фанатам і змусити їх говорити про себе.

У себе в Instagram-акаунті дружина Валерія Меладзе невпинно розміщує різні фотографії в сміливих нарядах і цікавих ракурсах, підігріваючи постійний інтерес до своєї персони.

Цього разу артистка розмістила пару фотографій в загадковому образі - їй візажисти намалювали веснянки на обличчі. Також їй зробили хвилясту укладку, що додало чарівності співачці.

У підписі до них, Джанабаєва поцікавилася у шанувальників її творчості, з якою пісні вона виступатиме.

"Як думаєте, з якою піснею Я буду виступати сьогодні в такому образі???",- запитала вона.

Користувачі Мережі тут же почали гадати і висловлювати припущення.

" Напевно, щось незвичайне 😏 😍

Образ вам дуже йде!🌟",

" Антошка йдемо копати картоплю",

"Невдалий виступяк би не здавалося, взагалі не твоє і не твій образ", " з якою піснею, це не знаю, але знаю, що ви прекрасна, матусі...😍",

" Неважливо, з якою, головне, частіше👏 співайте, Альбіна, дуже любимо",

" Нагадуєте Пеппі довгу панчоху😍", - висловилися в мережі.

Нагадавши, безсоромна екс - "ВІА Гра" в мереживній білизні розкрила свій секрет: "Люблю пробувати нове».

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