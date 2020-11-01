Ведучий програми" Світ навиворіт " Дмитро Комаров розповів про екзотичний відпочинок з дружиною-Олександрою Кучеренко
Знаменитий мандрівник зізнався, що продовжує досліджувати далекі країни, незважаючи на карантин, передає Politeka.net. На своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" він поділився, як минулого року примудрився провести час зі своєю коханою в перервах між зйомками в Китаї.
"Ми зустрілися в Бангкоку, одному з моїх улюблених міст поза домом. І поїхали в ті місця, де 11 років тому я остаточно вирішив, що хочу знімати свою телепрограму. Прокидалися в Таїланді, бачачи з вікна Лаос, а далеко шматочок М'янми, і просто пили свіжі кокоси. Зустрічали заходи і світанки в човні на Меконзі", - написав Дмитро Комаров в мікроблозі.
За словами ведучого, Олександра всіляко підтримувала його іспульсивні ідеї і з задоволенням слідувала в нові місця.
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"Це було неймовірно круто. Це була свобода. Наприклад, я міг сказати дружині: "Поїхали, змотаємося в Лаос на годинку, купимо сувеніри і що-небудь з'їмо". І ми сідали в човен, перепливали річку і були в іншій країні. Подумати не міг, що через рік Буду дивитися на ці фото, кордони Бірми і Лаосу будуть закриті", - зазначив Комаров.
Він також опублікував знімки зі своїх пригод з Олександрою Кучеренко. На них пара їсть екзотичну їжу, катається по річці і фотографіруетя на тлі зачаровують видів.
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