Ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров рассказал об экзотическом отдыхе с женой - Александрой Кучеренко
Знаменитый путешественник признался, что продолжает исследовать далекие страны, несмотря на карантин, передает Politeka.net. На своей странице в социальной сети "Инстаграм" он поделился, как в прошлом году ухитрился провести время со своей возлюбленной в перерывах между съемками в Китае.
"Мы встретились в Бангкоке, одном из моих любимых городов вне дома. И поехали в те места, где 11 лет назад я окончательно решил, что хочу снимать свою телепрограмму. Просыпались в Таиланде, видя из окна Лаос, а вдалеке кусочек Мьянмы, и просто пили свежие кокосы. Встречали закаты и рассветы в лодке на Меконге", - написал Дмитрий Комаров в микроблоге.
По словам ведущего, Александра всячески поддерживала его испульсивные идеи и с удовольствием следовала в новые места.
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"Это было невероятно круто. Это была свобода. Например, я мог сказать жене: "Поехали, смотаемся в Лаос на часик, купим сувениры и что-нибудь съедим". И мы садились в лодку, переплывали реку и были в другой стране. Подумать не мог, что через год буду смотреть на эти фото, границы Бирмы и Лаоса будут закрыты", - отметил Комаров.
Он также опубликовал снимки из своих приключений с Александрой Кучеренко. На них пара кушает экзотическую еду, катается по реке и фотографируетя на фоне завораживающих видов.
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